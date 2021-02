Biographie

Plus qu'un simple groupe d'avant-garde, l'Art Ensemble Of Chicago représente une entité, une formation basée sur un fonctionnement collectif, une coopérative artistique, unique dans l'histoire du jazz afro-américain. Dès ses débuts, en 1969, considéré comme le chantre du free jazz, l'AEC se veut plutôt artisan de la Great Black Music, concept mêlant jazz moderne, free, bop, jazz de la Nouvelle-Orléans, musiques africaines, reggae, soul, et, éventuellement, musique de chambre ou atonale. Ses membres, tous multi-instrumentistes, s'affirment en fait comme créateurs de la première musique du monde. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015