Biographie

Art Farmer commence ses études musicales par le piano et le violon dès l'âge de 6 ans. Cette précocité lui vient du milieu familial, où tous sont musiciens. Son frère jumeau, Addison Farmer, est contrebassiste. Art Farmer entame sa carrière professionnelle avec son frère Addison à Los Angeles en 1945. Il est engagé dans la grande formation de Lionel Hampton en 1952 avec laquelle il participe aux tournées européennes (1952-1953). En s'installant en 1953 à New York, il a l'occasion de jouer avec Charles Mingus, Horace Silver et remplace Chet Baker dans le quartet sans piano de Gerry Mulligan. Il constitue de manière éphémère un orchestre avec Gigi Gryce. En 1959, il forme un sextet, le Jazztet, avec Benny Golson, Curtis Fuller, McCoy Tyner et son frère jumeau Addison. Des difficultés économiques l'obligent à dissoudre la formation en 1962, il passe de la trompette au bugle dont le son plus velouté que celui de la trompette correspond mieux à son phrasé délicat. En 1968, Art Farmer, décide de s'installer à Vienne en Autriche. Il joue le plus souvent de manière indépendante dans tous les grands clubs de jazz européens et collabore également dans la grande formation de Kenny Clarke et de Francis Boland (1968-1970). En 1982, Farmer réforme son Jazztet et à partir de cette époque fait des allers et retours entre l'Europe et les Etats-Unis.