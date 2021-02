Biographie

Chanteur belge né Marc Liénart van Lidth de Jeude à Bruxelles le 22 novembre 1950 et décédé le 27 décembre 2019, Art Sullivan a obtenu plusieurs succès à ses débuts dans les années 1970. Dans un style de chanson sentimentale aux élans romantiques, sur des orchestrations de variété ou pop-rock, il interprète « Ensemble » en 1971 et « Adieu, sois heureuse » l'année suivante. Après « Tu es belle » (1973), se succèdent en 1974 les 45 tours « C'est ma prière » également chanté par Mike Brant, « Donne, donne-moi » et « Un océan de caresses ». Art Sullivan vend alors des millions de disques et sa notoriété s'étend des pays européens francophones au Portugal et à l'Amérique du Sud par les interprétations de ses propres chansons en portugais et en espagnol. Si seulement quelques albums originaux paraissent durant cette période, les compilations bon marché se multiplient avec ses succès suivants « Appelle-la », « Jenny » et surtout « Petite demoiselle » (1975), puis « J'ai pleuré » et « Et si tu pars » (1977) en duo avec Kiki (Kiki van Oostindië), ou encore « Fan fan fan » et « Sur le bord d'une vie », avec le groupe Cash en 1978. En 1980, le titre « Douce comme l'amour » clôt cette séquence. Après une pause musicale d'une décennie, Art Sullivan retrouve les studios pour l'album On Me Dit Que Je Suis Fou (1994). La maladie de son compagnon atteint d'une méningite et tombé dans le coma en 1996 l'amène à mettre sa carrière en veille pendant plusieurs années. Ce dernier décédera d'un cancer en 2014. En 2000, Sullivan a repris la chanson dans un registre plus grave avec l'album Le Citoyen Numéroté, suivi de Couleur Verre (2002), T'Arrête Pas (2004) et Tout Est Dans Tout (2006). Il meurt à l'âge de 69 ans, d'un cancer du pancréas. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019