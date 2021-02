Biographie

Atteint d'une cataracte à la naissance, Art Tatum (1909-1956) se révèle très tôt doué pour le piano. Sous l'influence de Fats Waller, il accompagne Speed Webb et Adelaide Hall avant d'enregistrer pour Decca en 1933. Après l'énorme succès de son arrangement de « Tea for Two », Tatum tourne des États-Unis à l'Europe et monte son propre trio avec Slam Stewart et Tiny Grimes. En 1953, le pianiste qui révolutionne le jazz est engagé dans les tournées du Jazz At The Philharmonic (JATP). Les solistes classiques vont jusqu'à louer sa virtuosité, tandis que les amateurs de jazz considèrent sa période en solo comme la plus aboutie. Après une nouvelle série de compositions originales connues sous le nom The Solo Masterpieces (1954-56), Art Tatum meurt d'une crise d'urémie à seulement 47 ans. En 1989, un Grammy Lifetime Achievement Award lui est décerné à titre posthume. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015