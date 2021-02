Biographie

Né à New York le 6 avril 1929, Art Taylor, l'un des batteurs de jazz les plus renommés dans les années 1950, commence par accompagner le trompettiste Howard McGhee (1948), avant d'enchaîner les séances jusqu'en 1956 avec Coleman Hawkins (1949-1951), Buddy DeFranco, Bud Powell et George Wallington. Après sa participation à l'album Tenor Conclave du Prestige All Stars, il crée sa propre formation, Art Taylor's Wailers, avec laquelle il enregistre Taylor's Wailers (1957), avec la participation de John Coltrane. Cette production d'excellente facture est suivie des albums Taylor's Tenors (1959), A.T.'s Delight (1960) pour Blue Note, et de multiples collaborations avec Donald Byrd, Miles Davis, John Coltrane et Thelonious Monk. En 1963, le batteur quitte les États-Unis pour l'Europe et s'installe en France et en Belgique pendant deux décennies. Il joue notamment avec Dexter Gordon et Johnny Griffin, de passage en tournée, et se reconvertit dans le journalisme en interviewant ses amis musiciens. Ses articles font l'objet d'un livre, Notes and Tones. À son retour aux États-Unis, Art Taylor renoue avec la scène musicale et reforme ses Wailers, notamment lors d'un concert enregistré les 29 et 30 août 1992 au Village Vanguard de New York, qui donne lieu à l'album Wailin' at the Vanguard. Âgé de 65 ans, Art Taylor décède à New York le 6 février 1995. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019