Biographie

Arthur H. est un chanteur français né en 1966 à Paris. Peu enthousiasmé par les études, il quitte rapidement l'école et part d'abord quelques mois dans les Antilles en compagnie de son père (Jacques Higelin) et de Coluche. Il intègre ensuite une école de jazz aux Etats Unis à Boston.De retour en France, il intègre diverses formations musicales avant de rencontrer Brad Scott avec lequel il monte un premier spectacle à la Vieille Grille, puis aux Sentier des Halles. S'ensuit une tournée en Afrique de l'Est, et de quatre spectacles dont l'ambition était la création d'un "cabaret rétro-futuriste" le Pigall's, le Magic Mirrors, le Gymnase Dramatique et les Bouffes du Nord.En avril 1992, sort le deuxième album d'Arthur H, "Bachibouzouk", et de son groupe toujours formé de Paul Jothy, Brad Scott, de Jon Handelsman aux cuivres.En 1994 il part a Londres avec Brad Scott, de ce voyage il ramènera les bases de ses albums Trouble fête et Fête Trouble composés avec Brad Scott, Nicolas Repac et Joseph Racaille. A la fin de l'été 2000, Arthur H sort son quatrième disque, Pour Madame X. En juin 2002, il sort un nouveau disque intitulé Piano Solo, enregistré en public mais en studio. Il revisite à cette occasion son répertoire, seul avec comme instrument d'accompagnement, un piano.Fin 2003, Arthur H se remet à l'écriture de chansons en compagnie de Nicolas Repac et Brad Scott. Le 13 mai 2003 sort Négresse Blanche composé de seize chansons où les femmes sont largement évoquées, de Marilyn Kaddish en passant par Bo Derek jusqu'à Nancy Et Tarzan. L'ensemble est plutôt down tempo, entre rythmes électro et pop.Il enregistre son cinquième album Adieu tristesse au Canada en septembre 2005. Les treize chansons de cet album, le plus accessible de sa carrière pour certains, remportent un franc succès. L'opus contient trois duos. Le premier, Est-ce que tu aimes ?, était prévu pour être enregistré avec Camille et finalement enregistré avec M. Le clip de la chanson rapporte à Arthur H la Victoire de la Musique, catégorie Clip de l'année, en 2005. Le second duo, La Chanson De Satie est enregistré avec Feist. Finalement, Jacques Higelin rejoint son fils sur Le Destin Du Voyageur.