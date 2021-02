Biographie

Le clarinettiste, arrangeur et chef d'orchestre Artie Shaw remporte un succès considérable avec son big band à partir de la fin des années 1930. Après le succès de «Begin the Beguine» (1938), la formation récidive avec des titres comme «Stardust », «Moonglow » et «Carioca ». Après s'être permis plusieurs congés sabbatiques, Shaw quitte définitivement la scène musicale en 1955 et se consacre à l'écriture et à divers autres métiers, toujours avec succès et talent. En 1983, il reforme et surpervise l'Artie Shaw Orchestra, mais sans y jouer. Le père de l'ASO s'éteint en 2004. Depuis, son big band n'a cessé de se produire un peu partout dans le monde. © ©Copyright Music Story Benjamin Mathieu 2015