Biographie

Célébré comme l'un des plus grands compositeurs contemporains, Arvo Pärt (né en 1935 en Estonie) connaît un début de carrière difficile pendant le règne du pouvoir communiste. Lauréat du Concours des Jeunes Compositeurs d'URSS en 1963, le musicien influencé par les néoclassiques passe par différentes phases (dodécaphonisme, sérialisme, collages) crée la polémique avec son Credo d'inspiration religieuse et la Symphonie n°3. En dépit de la censure, il poursuit ses recherches et aboutit à un style qu'il nomme lui-même « tintinnabuli » pour le jeu de cloches présent dans ses compositions. La séri d'oeuvres à l'inspiration médiévale Cantus in Memoriam Benjamin Britten, Fratres,Tabula Rasa et Spiegel im Spiegel voit le jour entre 1977 et 1978. Exilé à Vienne puis à Berlin, Arvo Pärt est édité par ECM qui publie ses travaux comme le Passio ou le Te Deum. La notoriété grandissante d'Arvo Pärt atteint les amateurs les amateurs de musique new age ou minimaliste. Dans les années 2000, le compositeur retourne en Estonie et continue d'enrichir une oeuvre jouée partout dans le monde avec The Deers Cry et la Symphonie n°4 (2008) puis Adam's Lament (2012). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015