Biographie

Formé en 2000 à San Diego (Californie), As I Lay Dying est devenu un poids lourd du metal extrême aux Etats-Unis où il est très réputé. Cette référence du metalcore fait pourtant des débuts modestes avec Beneath the Encasing of Ashes (2001) et Frail Words Collapse (2003). As I Lay Dying montre le bout de son nez avec Shadows Are Security (2005), avant d'exploser avec les excellents An Ocean Between Us (2007) et The Powerless Rise (2010). Ces deux derniers albums figurent carrément parmi les dix meilleures ventes américaines lors de leur sortie. Nanti d'une telle réputation, As I Lay Dying délivre en septembre 2012 un Awakened digne de ses prédécesseurs.