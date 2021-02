Biographie

Né à Jérusalem en 1980, l'auteur-compositeur israélien Asaf Avidan apparaît sur la scène musicale internationale avec le projet folk rock aux accents bluesy Asaf Avidan & The Mojos au mitan des années 2000, imposant une voix unique, à la croisée de Robert Plant, Janis Joplin, Jack White ou Jeff Buckley. Suite à la parution de trois albums, de l'inaugural The Reckoning (2008) à Through the Gale (2010), Avidan décide de continuer en solo, livrant dès 2012 et l'opus Different Pulses une série d'efforts aux accents R&B plus marqués, recette qui ne tarde pas à trouver son public, notamment en France, en Italie et en Suisse. En 2017, Avidan signe avec The Study of Falling son troisième opus solo, porté par le single « My Old Pain ». © TiVo