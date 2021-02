Biographie

Originaire du pays des volcans, des geysers et des moufles en peau de renne (oui, l’Islande), Ásgeir Trausti Einarsson compose des morceaux dans lesquels l’harmonie est hégémonique. Précise, hautement mélodique, sa musique évolue dans une sphère folk teintée d’électronique. A la fois intimes, raffinées et conquérantes, ses compositions sont magnifiées par sa voix claire et précise, un falsetto impressionnant qui n’est pas sans rappeler ceux de Justin Vernon de Bon Iver ou Antony Hegarty d’Antony & The Johnsons. A à peine vingt ans, son premier album paru en 2012, chanté en islandais, Dýrð í dauðaþögn, en fait la nouvelle idole de sa mère patrie. Il bat des records de ventes et remporte plusieurs prix aux Icelandic Music Awards. Un succès qui amène logiquement Ásgeir à se lancer à la conquête des charts européens. Désireux de rendre son opus accessible à un public international, il adapte les paroles de Dýrð í dauðaþögn en anglais (aidé par son confrère américain John Grant), nous épargnant au passage d’avoir à prononcer l’imprononçable. Des paroles qui sont essentiellement des poèmes de son père septuagénaire ! Le jeune Islandais ampute également son patronyme, ne gardant qu’Ásgeir comme nom de scène. Rebaptisé In The Silence, l’album sort dans le reste de l’Europe début 2014.