Biographie

Classer trente-et-un titres dans le Top 100 des charts britanniques, c'est le prodige qu'a réussi le groupe nord-irlandais Ash, formé en 1992 par Tim Wheeler et Mark Hamilton. Après des débuts punk pop, le quatuor s'inscrit dans la mouvance britpop avec les guitares saillantes et les mélodies accrocheuses du mini-album Trailer (1994). En 1996, le chef d'oeuvre du groupe, 1977, envoie quatre titres dans le Top 20 dont « Girl from Mars ». Les albums suivants Nu-Clear Sounds (1998), Free All Angels (2001), Meltdown (2004) et Twilight of the Innocents (2007) tentent de renouveler l'état de grâce d'une formation en mal de reconnaissance américaine. En 2009, Ash redevenu un trio change de formule et enregistre vingt-six titres publiés par quinzaine, tous réunis dans les compilations A-Z, Vol. 1 et A-2, Vol. 2 (2010). L'année 2015 voit le retour au format album avec la sortie de Kablammo!. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015