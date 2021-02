Biographie

Issue d'une famille aisée et portée sur les arts, Ashanti ne peut faire autrement qu'entrer tôt dans la carrière musicale. Dès l'âge de quatorze ans elle est repérée par Puff Daddy, sans toutefois collaborer avec lui. Ashanti en 2002 est un album phénoménal qui se classe directement No 1 du Billboard, Chapter II en 2003 suit une trajectoire identique. Ashanti asphyxie quelque peu son public en sortant des disques à un rythme effrénée, pas moins de quatre compilations sortent en plus des albums entre 2003 et 2008. Concrete Rose en 2004 n'est que No 7, tendance confirmée par The Declaration qui est No 6 en 2008. Surtout, Ashanti a perdu de son aura mondiale pour n'être plus présente que su le marché américain. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015