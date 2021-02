Biographie

Asher Roth est la sensation 2009 d'un rap blanc en provenance des Etats-Unis. A peine sorti, son premier album Asleep in the Bread Aisle est déjà no 1 des téléchargements sur iTunes. Le premier simple extrait de l'album, « I Love College » s'est lui classé no 12 au Billboard. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015