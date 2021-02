Biographie

Dans l'ombre de sa sœur Jessica Simpson, Ashlee Simpson a capté la lumière en 2004 avec Autobiography. Moins purement pop que sa sœur, Ashlee Simpson s'est d'abord calée dans une mouvance rock adolescent à la Avril Lavigne. I Am Me en 2005 lui permet de se placer d'entrée comme No 1 des ventes. Ashlee Simpson évolue vers un style plus adulte pour Bittersweet World en 2008. Son mariage avec Pete Wentz de Fall Out Boy est célébré la même année. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015