Biographie

Archétype du supergroupe de rock progressif, Asia réunit en 1981 Steve Howe (Yes), John Wetton (King Crimson), Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer) et Geoff Downes (The Buggles). Après un premier album à contre-courant des modes et quelques hits (« Heat of the Moment » en 1982, « Don't Cry » en 1983), la formation anglaise aimée des Américains connaît des changements de personnel à chaque disque. Un temps mené par John Payne de 1992 à 2006, Asia retrouve ses quatre membres d'origine pour l'album Phoenix paru en 2008. Après une tournée avec Yes, il repart en studio pour l'album Omega, paru au printemps 2010. En 2012, XXX célèbre les trente ans du supergroupe. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016