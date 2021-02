Biographie

Arrivée en France à l'âge de cinq ans, Assia fait pas moins de douze ans de conservatoire classique. C'est en 1998 que son titre « Dir Ghini » attire l'attention en figurant sur la bande originale du film Taxi. Assia obtient ensuite un succès retentissant avec « Elle est à toi », classé no 3 au top en 2000. Varié et original, l'album Chercheuse D'or ne parvient pas à dépasser la quarante-septième place des ventes en 2000. Elle s'égare ensuite en 2002 en participant à la comédie musicale Cindy (Cendrillon des temps modernes). Son album Encore et Encore en 2005, montre un net recul avec une musique plus calibrée et des ventes décevantes, sanctionnées par seulement sept semaines de présence au top. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015