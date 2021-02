Biographie

Astrud Gilberto est la chanteuse du hit immortel « The Girl from Ipanema » (1964) et plus encore, la voix de la bossa nova dont les albums rayonnants sont joués, arrangés et produits par des pointures du jazz. Sa voix cristalline illumine The Astrud Gilberto Album (1965) ou Look to the Rainbow (1966). Après une longue pause, elle est sortie de sa retraite pour l'album Jungle en 2002. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015