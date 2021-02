Biographie

Croisement entre les assauts séminaux du MC5 et le hardcore de Fugazi, At The Drive In est la dernière sensation bruyante du métal fusion à sévir aux Etats Unis de 1994 à sa séparation en 2001, peu de temps après l'album Relationship of Command, devenu culte à défaut de marquer le début d'une grande carrière internationale. Les musiciens, répartis en deux groupes, Mars Volta et Sparta, ne se retrouveront qu'en 2012 pour une série de dates puis en 2017 pour un nouvel album, baptisé In.ter.a.li.a. © ©Copyright Music Story Music Story 2017