Biographie

Artisans d'une formule death metal mélodique mêlant l'agressivité du metal aux structures néo-classiques, la formation suédoise At the Gates apparaît sur la scène musicale en 1990, imposant ce que les commentateurs ne tardent pas à nommer le son de Göteborg, ville d'origine du projet. Exerçant une forte influence sur les scènes locales, à la fois metalcore et death metal, At the Gates livre en 1995 son magnum opus avec son quatrième effort studio, Slaughter of the Soul. Si le groupe se sépare en 1997, voyant notamment Tomas Lindberg se livrer aux projets Disfear ou The Crown et Anders Björler à The Haunted, At the Gate se reforme en 2007 autour de son line up initial, livrant deux nouveaux opus en 2014 et 2018. © TiVo