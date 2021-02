Biographie

Sûrement la clown pour enfants le plus punk de sa profession, Atchoum se distingue des autres artistes pour enfants par son approche champ gauche de la musique. En effet, Véronique Gagné fait vivre des collaborations de plus en plus folles à son personnage enfantin depuis Prêt, pas prêt (2017) où Atchoum s'offre en duo avec des musiciens de la scène locale québécoise comme Sunny Duval, Louis-Philippe Gingras, Arie et Pépé et sa guitare. Elle fait d'ailleurs équipe à nouveau avec ce dernier pour Ça promet (2019), un disque à l'image des deux collaborateurs : folk rock aussi déglingué que candide. Pour celles et ceux qui se demandent si ça existe de la musique pour enfants qui peut être appréciée tant par les gamins que par leurs parents, vous avez maintenant votre réponse!