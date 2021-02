Biographie

Atli Örvarsson est l'étoile montante islandaise de la musique de film. Passé par le rock dans un groupe de son pays, puis par le Berklee College of Music (Massachusetts), Atli Örvarsson est recruté par Hans Zimmer pour intégrer l'équipe de Remote Control Productions. Depuis, il s'est révélé avec les bandes originales des films Babylon A.D. (2008), L'Aigle de la Neuvième Légion (2011), Hansel and Gretel: Witch Hunters (2012), et The Mortal Instruments : La Cité des ténèbres (2013). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015