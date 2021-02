Biographie

Atticus Ross débute sa carrière dans les années quatre-vingt-dix dans l'electro dance avec Bomb the Bass. En 1996, il forme le groupe de rock alternatif UK 12 Rounds avec sa femme Claudia Sarne. Sa rencontre à cette époque avec Trent Reznor est déterminante, Atticus Ross le suit aux Etats-Unis et collabore à divers titres aux albums de Nine Inch Nails With Teeth, Year Zero, Ghosts I-IV, et The Slip. Atticus Ross travaille également avec des artistes aussi variés que Grace Jones, Coheed and Cambria, ou Perry Farrell. En 2010, Atticus Ross compose la musique du film Le Livre d'Eli et collabore avec Trent Reznor pour celle de The Social Network. Les deux hommes se retrouvent en 2011 pour apporter leur touche au film Millenium, les Hommes Qui N'aimaient Pas les Femmes de David Fincher. Le duo est reconduit par le réalisateur en 2014 pour Gone Girl. En 2016, c'est seul cette fois qu'Atticus Ross oeuvre pour Almost Holy, un documentaire de Steve Hoover. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016