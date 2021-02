Biographie

En 2001, fut célébrée l'union de deux représentants du rock indépendant des années 1990, à savoir le cocktail rap et metal des Californiens de Rage Against the Machine et le grunge rock de Soundgarden de Seattle. Le groupe a produit trois disques pour le moins efficaces, entre heavy metal et rock, dont ils ont vendu des millions d'exemplaires dans le monde. Il a permis à Chris Cornell de se dédouaner progressivement de ses groupes successifs et à Tom Morello et consorts de rester sur la scène médiatique et politique grâce à quelques tubes comme « Cochise » (2002) ou « Doesn't Remind Me » (2006). © ©Copyright Music Story Anne Yven 2017