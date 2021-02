Biographie

Déçus par Radiohead, lassés par Coldplay, pas convaincus par Snow Patrol, voici venir Augustana. Dans un registre de ballades pop rock bien chantées et bien produites, le groupe basé à San Diego (Californie) se défend plutôt bien. All the Stars and Boulevards convainc d'entrée en 2005 avec le très beau titre « Boston ». La sortie de Can't Love, Can't Hurt en avril 2008, n'apporte pas de surprise, le groupe atteint une 21ème place au Billboard avec son rock tranquille. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015