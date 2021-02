Biographie

L'auteure-compositrice-interprète norvégienne Aurora Aksnes livre son premier single, "Awakening", en 2013 et marque d'office les esprits des amateurs d'une formule musicalement minimaliste reposant sur un chant clair et sensible et des textures électroniques réhaussées de percussions éparses évoquant les travaux de Oh Land, Lykke Li ou encore Lorde. Forte de l'impact de son single et continuant de confirmer sa présence sur scène, Aurora enfonce le clou avec un premier maxi en 2015, Running with the Wolves, et prend encore plus d'importance quand sa reprise du "Half the World Away" d'Oasis se voit utilisée lors de la campagne de Noël de la firme John Lewis. Son premier album, All My Demons Greeting Me as a Friend, voit quant à lui le jour en 2016. © TiVo