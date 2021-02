Biographie

Austin Mahone s'est fait connaître en 2011 par sa vidéo de « Mistletoe » de Justin Bieber postée sur les réseaux sociaux. Le jeune texan est effectivement une incarnation proche du clonage de l'idole des pré-adolescentes du monde entier. En 2012, ses titres « Say Somethin » et « Say You're Just a Friend » avec Flo Rida amorcent sa popularité. « What About Love » confirme sa place dans la pop adolescente en juin 2013. Austin Mahone sort en mai 2014 (juin en France), un deuxième EP avec The Secret. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015