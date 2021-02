Biographie

Révélée à l'été 2018 par le titre « Sweet But Psycho », Amanda Ava Koci alias Ava Max (née de parents albanais à Milwaukee, dans le Wisconsin, le 16 février 1994) commence sa carrière de chanteuse par une collaboration avec le producteur Le Youth pour le titre « Clap Your Hands » (2017). Signée par le label Atlantic, elle enregistre ensuite ses premiers titres, « My Way » et le duo « Slippin' » avec le rappeur Gashi, avant de se retrouver dans les classements de ventes du monde entier avec « Sweet But Psycho », numéro un dans vingt-deux pays dont le Royaume-Uni. Cette même année, elle chante sur les titres « Into Your Arms » de Witt Lowry, « Let It Be Me » de David Guetta et « Make Up » de Vice et Jason Derulo. Son deuxième succès personnel, « So Am I » (2019), se fraie un chemin dans les classements mondiaux aux côtés du duo « Tabu » avec Pablo Alboran et « Alone, Pt. II » pour Alan Walker. L'année suivante voit la sortie de quatre nouveaux titres « Kings & Queens », « Who's Laughing Now », « OMG What's Happening » et « Naked », inclus dans son premier album Heaven & Hell diffusé en septembre 2020. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020