Biographie

Avalanche est un groupe synthpop norvégien qui connaît son heure de gloire en France en 1989 avec « Johnny, Johnny Come Home ». Ce duo composé du couple Kjetil Røsnes et Kirsti Johansen, fait ses débuts en Norvège en 1984 avec « Heaven Tonight ». Sortie en 1988, la chanson « Johnny, Johnny Come Home » fait son entrée au Top 50 en avril 1989 et passe huit semaines en tête des ventes pour plus de sep cent mille singles écoulés. C'est également un tube en Allemagne et en Norvège. Les albums Avalanche (1989) et Westbound (1992) ne fonctionnent pas et confirment le profil d'artiste d'un seul tube d'Avalanche. Le couple revient en 2008 pour tenter sa chance dans le télé-crochet norvégien Melodi Grand Prix.