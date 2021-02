Biographie

Les membres de la formation metalcore californienne Avenged Sevenfold (ou A7X) se rencontrent au lycée en 1999 et imposent rapidement leur mélange de metal, de hardcore et de punk-pop. Ils livrent un premier album studio dès 2001, Sounding the Seventh Trumpet chez Goodlife avant de signer chez Hopeless pour Waking the Fallen puis chez Warner, pour qui ils livrent City of Evil en 2005. Ce dernier atteint la 30ème place du Top 200, réaffirmant au passage la popularité du groupe qui rafle le trophée de Groupe de l'année aux MTV Video Music Awards de 2006. Suite à l'album éponyme de 2007, leur batteur trouve la mort à l'âge de 28 ans, remplacé temporairement par Mike Portnoy (Dream Theater) sur Nightmare en 2010 puis officiellement par Arin Ilejay pour Hail to the King en 2013. © Christina Fuoco /TiVo