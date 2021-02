Biographie

Sous l'alias d'Avicii, le DJ, producteur et usine à tubes suédois Tim Berling (né à Stockholm en 1989) s'est imposé comme lun des acteurs majeurs de la bourgeonnante scène house de son pays natal à l'aube du 21ème siècle. Influencée par les travaux de Daft Punk ou Steve Angello, sa house mélodique, portée par un sens inné du groove, fait de titres comme "Wake Me Up!", "Hey Brother" ou "Waiting for Love" des hits mondiaux instantanés. En retrait des tournées depuis 2016 pour raisons médicales, le DJ révèle son combat contre le stress, l'anxiété et sa pathologie (pancréatite) dans le documentaire Avicii: True Stories en 2017. Un an plus tard, Avicii s'éteint à l'âge de 28 ans à Mascate, dans le sultanat d'Oman. © TiVo