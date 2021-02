Biographie

Avril Lavigne fait sa première apparition à l'été 2002, avec un premier single entêtant (l'audacieux bijou pop/rock "Complicated") et une image skatepunk qui contraste volontairement avec le glamour brillant de la pop grand public. Lavigne, qui a 17 ans à l'époque, atteint rapidement le statut d'idole des jeunes, vendant plusieurs millions d'exemplaires de son premier album, Let Go (meilleure vente d'albums par une artiste féminine en 2002), tout en inspirant un véritable mouvement de mode avec son goût pour les débardeurs et les cravates. Au fur et à mesure de la décennie, le son commercial d'Avril Lavigne évolue, pour prendre un tour contemplatif sur son deuxième opus, Under My Skin, avant d'atteindre un rythme plus agressif sur The Best Damn Thing en 2007. © Andrew Leahey /TiVo