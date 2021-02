Biographie

Né à Paris le 7 avril 1961, le guitariste, auteur-compositeur et chanteur Axel Bauer connaît le succès dans les années 1980, notamment avec le tube « Cargo » (1983), adapté quelques années plus tard par Roger Daltrey, le chanteur du groupe anglais The Who. Le titre doit également sa notoriété au vidéo-clip réalisé par Jean-Baptiste Mondino, dans un décor inspiré par le film Querelle de Rainer Werner Fassbinder. Après ces débuts fulgurants, l'artiste continue dans cette voie entre rock et chanson avec les albums Les Nouveaux Seigneurs (1987) et Sentinelles (1990). Il retrouve une forte audience en 1992 avec son second tube, « Éteins la lumière », puis s'éclipse du monde musical pendant quelques années avant un retour aux côtés de Jean-Louis Aubert et de Zazie (le duo « À ma place », 2000). Il enregistre les albums Simple Mortel (1998), Personne N'Est Parfait (2000), Bad Cowboy (2005) et participe aux tournées de la troupe Les Enfoirés (2003 à 2006). Après une collaboration avec Jean-Pierre Danel, Axel Bauer est partie prenante du spectacle opéra-rock Dracula, l'amour est plus fort que la mort (2011). Il livre ses souvenirs dans l'autobiographie Maintenant tu es seul (2012), parue avant l'album Peaux de Serpent (2013), comprenant des textes de Brigitte Fontaine, Gérard Manset et Jean-Louis Aubert. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017