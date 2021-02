Biographie

Née à Hasselt en 1968, l'auteure-compositrice-interprète belge Fabienne Demal, alias Axelle Red, grandit dans un environnement à la fois francophone et néerlandophone et développe rapidement un goût pour les productions pop et R&B américaines. Découverte à l'âge de 15 ans, elle est encouragée à enregistrer le single "Little Girls", qui lui sert dès lors de carte de visite, le titre devenant un hit international et faisant de la chanteuse une star instantanée, ambassadrice de plusieurs causes humanitaires. Bien que continuant ses études en parallèle, Red dirige sa carrière vers le domaine musical dès 1988, livrant une discographie riche au fil des années, de Sans plus attendre (1993) à Exil (2018) en passant par Rouge ardent (2013) ou son très remarqué duo avec Renaud sur le titre "Manhattan-Kaboul" en 2002. © TiVo