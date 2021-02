Biographie

Engagé et controversé Axiom vient de Lille (Nord) et est d'origine marocaine. Il plonge très tôt dans le rap avec son premier groupe Mental Kombat. Fortement engagé pour le droit des immigrés, Axiom use aussi de méthodes marketing virulentes pour sa promotion. Il signe avec une filiale de Universal et sort Axiom en 2006. La présence des titres « Ma lettre au Président » et « Lille ma médina » font de l'album un succès d'estime. En 2011, Axiom est de retour pour Axiom Aka Hicham.