Biographie

Le DJ et producteur suédois Axwell est certainement le membre le plus discret de Swedish House Mafia. Le comparse de Steve Angello et Sebastian Ingrosso n'a en effet pas de tube majeur en nom propre à son actif. Également remixeur et propriétaire de label, Axwell est cependant loin d'être une quantité négligeable avec à son actif des remixes pour Madonna ou Hook N Sling et des collaborations avec Bob Sinclar ou Laidback Luke. Ses Morceaux les plus marquants sont « Tell Me Why » (2006) avec Steve Angello sous le nom de Supermode, « What a Wonderful World » (2008)avec Bob Sinclar et « Something New » (2014) en tant qu'Axwell /\ Ingrosso.