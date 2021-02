Biographie

Née Aya Danioko à Bamako en 1995, la chanteuse R&B française Aya Nakamura (baptisée d'après le personnage de Hiro Nakamura dans la série Heroes) apparaît au mitan des années 2010, livrant entre 2016 et 2017 un chapelet de featurings pour Abou Debeing ("Sorry"), Fafaby ("Love d'un voyou"), Tokoos ("Bad Boy") ou encore Naza ("Moi je vérifie") ainsi qu'une poignée de singles dont "Super héros" (feat. Gradur), "Oublier", "Omou Sangaré" ou le très remarqué "Comportement", tous trois présents sur son premier effort studio de 2017, Journal intime. Entamant sa carrière en sixième position des charts français, l'album y maintient une quasi-omniprésence jusqu'après la sortie d'un second effort éponyme de 2018, confirmant le phénomène Nakamura grâce à une série de hits tels que "Pookie", "Djadja" ou "Copines". © TiVo