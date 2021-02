Biographie

Formation rock et metal progressive hollandaise, Ayreon constitue pour l'essentiel le projet du seul multi-instrumentiste Arjen Anthony Lucassen (Vengeance), recevant l'appui d'un panel sans cesse renouvelé de collaborateurs et d'invités. Evoluant dans un univers entre SF et fantasy décliné sous forme d'opulents concept albums ou d'opéras rock, Ayreon livre depuis sa création en 1994 une série de travaux ambitieux, épiques et patiemment ouvragés parmi lesquels les remarqués Into the Electric Castle: A Space Opera (1998) ou The Human Equation (2004). En 2017, avec The Source, Ayreon inscrit un neuvième effort studio à une discographie riche de très nombreuses heures d'explorations musicales et ayant pour fil conducteur l'histoire d'une race extraterrestre appelée Forever. © TiVo