Biographie

Né dans le Bronx en 1949, l'auteur-compositeur-interprète et pianiste américain Billy Joel évolue dans une poignée de formations avant d'entamer une carrière solo en 1971 avec Cold Spring Harbor, première collection de compositions délicates mettant en avant une virtuosité et une intuition mélodique à la croisée des Beatles et des traditions de Broadway et de la Tin Pan Alley. Dès lors, Joel enchaîne les tubes, de "Piano Man" à "We Didn't Start the Fire" (1989) en passant par "Movin' Out (Anthony's Song)" (1977), "Just the Way You Are" (1977), "Honesty" (1978) ou "Uptown Girl" (1983), et ce au fil d'une discographie qui le voit écouler des millions d'exemplaires à l'instar des best-sellers The Stranger (1977) et 52nd Street (1978) avant de se retirer des studios au profit de la scène dans le nouveau millénaire. © TiVo