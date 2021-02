Biographie

La musique sénégalaise compte deux étoiles au rayonnement international : Youssou N’Dour, qui a propagé à travers le monde la culture wolof et son emblématique rythme mbalax, et Baaba Maal, qui défend les traditions de l’ethnie peule Toucouleur du Fouta-Toro, au nord du pays.Les Peuls sont voyageurs et Baaba Maal, qui est très attaché à sa ville de Podor, où il organise un festival annuel depuis 2005, n’échappe pas à la règle. Ce fils de pêcheur a étudié la musique à Dakar et Paris et complété cette formation formelle par un pèlerinage musical de deux ans à travers l’Afrique de l‘Ouest, en compagnie de son ami griot Mansour Seck. Au milieu des années 80, les deux amis enregistrent l’album Djam Leelii et forment le groupe Daande Leñol, rendu populaire par sa modernisation des rythmes et danses toucouleurs. Le succès du groupe s’étend à toute l’Afrique et la carrière de Baaba Maal se développe en Europe et dans le reste du monde, en partie grâce à sa collaboration avec Peter Gabriel, pour la bande originale de La Dernière Tentation du Christ de Martin Scorsese ou son association avec Chris Blackwell, l’architecte du succès planétaire de Bob Marley.Dans ses concerts ou ses enregistrements, Baaba Maal conserve toujours une place importante pour les instruments et rythmes traditionnels, mais il en teste aussi les mille possibilités. Ses expérimentations avec des techniques et des sonorités plus modernes s’effectuent généralement en compagnie d’artistes anglais emblématiques d’une vision novatrice de la pop comme Brian Eno sur l’album Nomad Soul, Damon Albarn, dans le cadre des concerts évènementiels Africa Express ou le mythique producteur John Leckie (Stone Roses, Papa Wemba) pour les albums Missing You (Mi Yeewnii) et Television.En 2016, Baaba Maal s’est associé avec le producteur britannique Johan Hugo (The Very Best, Mumford & Sons) sur scène et pour l’album The Traveller, sur lequel il a aussi convié le poète d’origine éthiopienne Lemn Sissay. Chanteur exceptionnel, adulé dans sa communauté et au-delà, Baaba Maal est également un activiste militant pour les droits des femmes ou la prévention contre le sida. Il est missionné auprès de la jeunesse pour le programme de développement des Nations unies et fait office d’ambassadeur pour Oxfam International, une confédération d’organisations qui œuvre contre les injustices et la pauvreté.