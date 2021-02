Biographie

Musicien, compositeur et surtout producteur, le grand mogul du label LaFace Records, Kenneth Edmonds alias Babyface (né à Indianapolis en 1958) fait partie de ces acteurs tout puissants de l'industrie musicale américaine. Homme-orchestre incontournable de la « Black Music », l'homme qui a composé pour Whitney Houston, Bobby Brown ou encore Usher et Boyz II Men a fait de la soul, du R&B et du New Jack Swing un business florissant. Guitariste et chanteur du groupe The Deele dans les années 1980, il se reconvertit dans la composition et la production avec son partenaire Antonio « L.A. » Reid. En solo, il enregistre les albums Lovers, Tender Love et A Closer Look puis, en 1996, The Day, qui remporte un grand succès. Il collabore ensuite avec Mariah Carey, Eric Clapton, Stevie Wonder, Phil COllins, Mary J. Blige, Janet Jackson, Madonna, Aretha Franklin ou Céline Dion. « Babyface » Edmonds investit ensuite dans le cinéma par sa société de production et délaisse les activités musicales pour la gestion de ses affaires. Il ne retourne en studio qu'occasionnellement pour les albums Playlist (2007), constitué de reprises, ou Return of the Tender Lover (2015). © ©Copyright Music Story Nikita Malliarakis 2015