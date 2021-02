Biographie

Apparue au début des années 2010, la formation japonaise Babymetal, dissidente du groupe du Sakura Gakuin, voit le jour à l'initiative du producteur Key Kobayashi, alias Kobametal, autour du trio Su-Metal (Suzuka Nakamoto), Moametal (Moa Kikuchi) et Yuimetal (Yui Mizuno). Collision improbable de J-Pop et de heavy metal, la formation tokyoïte entame les hostilités dès 2011 avec une poignée de singles menant à la parution en 2014 d'un premier effort studio éponyme attirant l'attention d'un très large public et suivi en 2015 par un premier recueil en public, Live at Budokan, illustrant la puissance de feu scénique du projet. En 2016, les nippones reviennent avec un second opus studio, Metal Resitance, à son tour suivi du Live at Wembley en 2016 puis d'un troisième album en 2019, Metal Galaxy. © TiVo