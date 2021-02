Biographie

C'est à Fuerteventura, aux Îles Canaries, en pleine fièvre disco-pop mondiale, que le producteur allemand Rolf Soja découvre en 1977 le duo vocal constitué des chanteuses espagnoles Mayte Mateos (née le 7 février 1951 à Logroño) et María Mendiola (née le 4 avril 1952 à Madrid). Les deux artistes connaissent vite un succès international grâce à leur premier single « Yes Sir, I Can Boogie », qui devient numéro un dans une grande partie de l'Europe. Grâce au titre suivant, « Sorry, I'm a Lady », qui connaît lui aussi un succès retentissant, mais aussi une tournée européenne entrecoupée de nombreuses apparitions à la télévision, le duo est sélectionné pour représenter le Luxembourg au Concours Eurovision de la chanson 1978 avec le titre « Parlez-vous français ? », où il termine à la 7è place sur 20. Malgré un succès considérable en Espagne, en Allemagne et au Japon, les deux chanteuses voient leur formule musicale passer de mode et en 1983, après quatre albums en commun, Baccara en 1977, Light My Fire en 1978, Colours en 1979 et Bad Boys en 1981, elles décident de s'envoler chacune vers une carrière solo, qui ne connaît pas l'engouement espéré auprès des fans. Fâchées, les deux chanteuses ne parviennent guère à communiquer, et une réunion est impensable. Au milieu de la décennie 1980, les deux chanteuses lancent donc séparément de nouvelles incarnations de Baccara, parfois avec des noms différents (Baccara 2000, New Baccara, etc.), basées sur la nostalgie et leur renommée respective antérieure. Le Baccara de María Mendiola a toutefois connu de nouveaux succès dans la sphère Hi-NRG à la fin des années 1980, tandis que le Baccara de Mayte Mateos a davantage capitalisé sur le back catalogue du duo dans des pays comme l'Espagne ou l'Allemagne. En novembre 2020, tandis que les deux chanteuses poursuivent leurs activités, « Yes Sir, I Can Boogie » effectue un retour inattendu dans le top 40 britannique après avoir été mise en valeur dans plusieurs vidéos en ligne publiées par des membres de l'équipe de football écossaise, qualifiée pour le championnat d'Europe.