Biographie

Fondé en 1971 à Winnipeg au Canada par Randy Bachman (guitare, chant), Fred Turner (basse), Robbie Bachman (batterie) et Tim Bachman (guitare), Bachman-Turner Overdrive est un groupe de boogie rock qui sévit surtout sur le continent américain. De Bachman-Turner Overdrive à Head On, leur début de carrière est pavé de Disques d'Or. Ensuite un certain manque d'originalité et un manque d'intérêt flagrant en Europe ont abrégés les jours de la formation. © ©Copyright Music Story 2015