Biographie

Formé en Floride en 1993 autour de Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, A.J. McLean et Kevin Richardson, le boys band américain Backstreet Boys explose au Canada et en Europe avec son premier opus éponyme de 1996, porté par les hits "We've Got It Goin' On" et "I'll Never Break Your Heart". Proposant une pop aux saveurs R&B, new jack, hip-hop et dance prononcées, le groupe enfonce le clou avec Backstreet's Back (1997) et le tube "As Long As You Love Me" mais c'est son quatrième opus de 1999, Millenium qui l'impose enfin à domicile grâce au titre "I Want It That Way". Malgré la chute de popularité des boys band par la suite, les Backstreet Boys continuent de creuser leur sillon, livrant leur dixième effort en 2019, DNA. © TiVo