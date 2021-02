Biographie

Benito Antonio Martinez Ocasio né le 10 mars 1994 à Porto Rico, fait partie de la riche scène de musiques urbaines qui a placé l'île des Caraïbes au centre de la sphère musicale latino dans les années 2000. Remarqué par le producteur DJ Luian, il débute sa carrière en 2016 en tant que Bad Bunny avec « Diles » qui effectue une percée remarquée en Espagne. Oscillant entre trap latino et reggaeton, Bad Bunny produit et collabore beaucoup comme nombre de ses confrères portoricains. Cette joie musicale se traduit par de nombreux hits mineurs avant que Bad Bunny ne touche le Graal avec « I Like It » qui est numéro un aux Etats-Unis en 2018. Un succès aussitôt suivi par « Mia » au côté de Drake dont s'amourachent l'Espagne et les Etats-Unis. Sorti en décembre 2018, l'album X 100pre s'impose comme un modèle du genre. En juin 2019 suit un nouvel album en collaboration avec J Balvin, intitulé Oasis, qui intègre de nombreux charts, notamment en Amérique Latine. La même année, alors que de gigantesques manifestations réclament la démission du gouverneur de Porto Rico Ricardo Rosselló suite à la révélation de messages sexistes et homophobes, Bad Bunny interrompt sa tournée européenne et devient à l'instar de Ricky Martin l'un des porte-paroles du mouvement, qui obtient gain de cause à l'été avec la démission du dirigeant. Il peut ensuite se consacrer à l'enregistrement du troisième chapitre de sa discographie, YHLQMDLG, abréviation de « Yo hago lo que me da la gana », soit « Je fais ce qu'il me plaît », qui voit le jour en 2020. © ©Copyright Music Story Music Story 2020