Biographie

De toute la scène punk hardcore californienne du début des années 80, Bad Religion détient le record de longévité. Une longévité imputable à un refus de stagnation, le groupe faisant à chaque disque évoluer sa recette dans une direction différente du précédent, y incorporant tour à tour des éléments heavy metal, hard rock et même psychedelica, sans jamais perdre de vue son discours sociétal et son goût pour les mélodies, le tout en cultivant la colère qui lui sert de moteur. Bad Religion enregistre un trio de classiques du genre avec Suffer (1988), No Control (1989) et Against The Grain (1990) avant une première mue sur Generator (1992) et Recipe For Hate (1993) et une relative traversée du désert s'achevant en 2002 avec The Process of Belief, ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire de Bad Religion. © Olivier Duboc /TiVo