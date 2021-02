Biographie

Formé à Los Angeles en 2014, le groupe Bad Wolves se compose de Tommy Vext (chant, ex-Snot et Westfield Massacre), Doc Coyle (ex-God Forbid) et Chris Cain (ex-Bury Your Dead) aux guitares, Kyle Konkiel (basse) et John Boecklin (batterie, ex-DevilDriver). Dans un style metal alternatif qui oscille entre le metalcore et l'après-grunge, la formation enregistre ses premiers singles « Learn to Live » et « Toast to the Ghost » qui se suivent au cours de l'année 2017, avant de donner sa propre version du fameux titre « Zombie » de The Cranberries, qui se classe n°54 au Billboard et numéro un du classement spécifique Mainstream Rock, ainsi que dans plusieurs pays européens dont la France (n°7). Le titre devait à l'origine bénéficier de la présence de sa créatrice Dolores O'Riordan, dont le décès prématuré le 15 janvier 2018 a empêché cette collaboration. Avant de partir en tournée avec Breaking Benjamin, Shinedown et Five Finger Death Punch, Bad Wolves enregistre son premier album Disobey (paru en mai 2018) avec le producteur Mark Lewis. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019