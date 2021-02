Biographie

Drake n’est pas le seul Canadien à peser dans le game ! Les musiciens de Toronto se sont rencontrés pendant leurs études à l’université de Humber College. Matthew Tavarez, Alexandre Sowinski et Chester Hansen ont plusieurs points communs. Non seulement ils sont tous trois de très bons instrumentalistes, mais ils partagent aussi un amour fou pour le hip-hop. En 2011, BadBadNotGood sort son premier album BBNG alors qu’ils n’ont fait que trois heures de session studion pour l’enregistrer. Leurs reprises de OFWGKTA et leur proximité avec Tyler The Creator (ils ont diffusé une session live avec ce dernier dans un garage) permettent au groupe de monter rapidement en popularité. Leur recette consiste à mélanger aux instruments qu’ils jouent (batterie, basse…) des samples hip-hop et des influences jazz. Plus rien n’arrête ensuite les Canadiens ! 2012 et BBNG2, des prestations sur scène pour Frank Ocean et Tyler The Creator, III qui sort en 2013 alors que Sour Soul, collaboration avec le rappeur Ghostface Killah, arrive glorieusement en 2015. Comme si cela ne suffisait pas, le groupe rajoute un membre à son arc avec Leland Whitty et propulse IV aussi vite que la lumière. Improvisation jazz, soul funky en apesanteur et motifs instrumentaux lancinant, IV est un nouveau trip qui ne ressemble à aucun autre. Une sorte de labyrinthe musical dans lequel il fait bon se perdre. Labyrinthe dans lequel on croise un casting hétéroclite comprenant le rappeur Mick Jenkins, le saxophoniste Colin Stetson, le producteur Kaytranada, Sam Herring de Future Islands et la chanteuse Charlotte Day Wilson ! © AR/Qobuz