Biographie

Combien d’artistes révélés par leur formidable coup d’essai n’ont-ils honoré leurs promesses, tenu la distance ? Deux ans après Coline (2012), premier effort salué par la critique, conjuguant idéalement une mélomanie anglo-saxonne avec une écriture bilingue déjà personnelle, Baden Baden a décidé de “plonger dans le bruit”, pour reprendre le titre d’ouverture du second album, entièrement en français. Comme l’explique son chanteur et parolier Éric Javelle, “l’écriture dans ma langue maternelle s’est faite naturellement”, au fur et à mesure que les compositions voyaient le jour. Baden Baden – qui tire son nom de la ville et station thermale allemande - appartient à cette génération spontanée qui participe à l’effervescence pop hexagonale depuis le début de la décennie.Déjà, sur son premier LP, Baden Baden mariait la langue d’Alain Souchon (dont il reprit La Vie ne vaut rien) avec les sonorités rêveuses de Grandaddy période The Sophtware Slump (2001). Cette fois, en décidant de confier le mixage à l’Anglais Barny Barnicott (Arctic Monkeys, Bombay Bicycle Club, Cloud Control), le triumvirat a paradoxalement déplacé le curseur outre-Manche pour un album écrit dans sa langue maternelle, autant pour se frotter à une pointure anglo-saxonne que pour s’ouvrir à de nouvelles perspectives. “En écoutant les propositions de mixes de Barny, nous étions surpris par certains de ses partis pris. Sa manière de multiplier les chœurs sur quelques titres nous a immédiatement séduits”, dit le guitariste Julien Lardé.Plus cohérent et plus affranchi, Mille éclairs (2015) renferme onze plages qui prolongent certaines thématiques propres à l’univers de Baden Baden : la passion amoureuse, le regard de l’autre, la fuite en avant, les mots bleus, la tristesse contemporaine… Les musiciens ont aussi exploré deux passages instrumentaux (Finalmente, Criminel), qui rappellent les bandes-son contemplatives et désertiques de Mogwai. Au final, Mille éclairs, plonge l’auditeur dans un disque à la fois homogène et compact, au charme insidieux, à l’addiction vénéneuse.